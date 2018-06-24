Эрве Ренар: "Марокко нужно сыграть с Испанией так, чтобы народ нами гордился"

Главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар заявил, что его команда должна достойно сыграть против Испании в заключительном туре группового турнира чемпионата мира-2018. Марокканцы уже лишились шансов на выход в плей-офф турнира.

- Самое сложное - играть в таких матчах, когда мы уже пакуем чемоданы, чтобы уехать с мундиаля, - цитирует "Р-Спорт" Ренара. - Но нам необходимо проявить профессионализм. Нам надо психологически выложиться на 100 процентов. Нам надо сделать усилие над собой и сыграть этот последний матч для нас. Надо сделать все, чтобы весь марокканский народ нами гордился. Да, я думаю, что многие разочарованы нами.

Состояние здоровья и физическое состояние игроков хорошее. Надеюсь, что завтра все смогут психологически подготовиться к этой игре. У нас исключительный настрой с самого начала нашей работы.

Если посмотреть на все моменты, которые мы создали против Португалии… Почему не было видеоповтора? Там была игра рукой, у австралийцев было то же самое, и у них пенальти был. Потом был еще момент, когда сбили нашего игрока с ног, но арбитр вновь ничего не сделал. Мы играли против чемпиона Европы, и мы были горды, хоть мы и проиграли. Мы надеемся на то, что арбитры отработают хорошо завтра, лучше, чем в игре с португальцами.

Испания - Марокко: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)