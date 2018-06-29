Ерохин вернулся в общую группу

Сборная России проводит тренировку в Новогорске перед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании.
Сборная тренируется в полном составе, в общую группу вернулся полузащитник Александр Ерохин. Матч россиян и испанцев состоится в Москве 1 июля и начнется в 17.00 по московскому времени. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/