Ерохин вернулся к тренировкам в общей группе

Полузщитник "Зенита" и сборной России Александр Ерохин восстановился от ушиба стопы и вернулся к тренировкам в общей группе на сборе в Австрии. Хавбек получил повреждение 27 мая и пропустил две тренировки.

Таким образом, накануне котрольного матча против сборной Австрии команда под руководством Станислава Черчесова работает в полном составе. (Дмитрий СИМОНОВ)

Напомним, сборная России c 20 мая находится на сборе в австрийском Нойштифте, где готовится к домашнему чемпионату мира. Альпийский этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. 1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют в Москве со сборной Турции.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Онлайн-трансляция матча Австрия – Россия - 30 мая 2018 в 21.45

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