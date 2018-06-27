Ерохин снова пропустил тренировку сборной

В Новогорске сегодня проходит тренировка сборной России, которая готовится к встрече с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира. Все игроки, кроме Александра Ерохина занимаются в общей группе, включая Алана Дзагоева, который восстанавливается после повреждения. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч Испания – Россия состоится в Москве на стадионе "Лужники" 1 июля. Начало игры – 17.00 по московскому времени.

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