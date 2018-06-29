Эрнандез вернется к тренировкам в общей группе

Защитник сборной Франции Люка Эрнандез в пятницу примет участие в тренировке в общей группе, сообщает beIN Sports. Ранее стало известно, что игрок может пропустить матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Аргентины из-за проблем с бедром. Встреча состоится 30 июня в Казани.

На мировом первенстве 22-летний Эрнандез сыграл в 3 матчах - два полностью, а в третьем был заменен на 50-й минуте.

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