Эрнан Креспо: "Уверен, Месси сделает все, чтобы Аргентина вышла в 1/4 финала ЧМ-2018"

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо отметил, что победа над Нигерией (2:1) на чемпионате мира-2018 может раскрепостить команду. В 1/8 финала аргентинцы сыграют с Францией. Матч состоится 30 июня в Казани.

- Мы прекрасно понимаем, что Франция - фаворит этой пары, - приводят "Известия" слова Креспо. - Но я надеюсь, что победа над Нигерией позволит нашей сборной сбросить лишнее давление и сыграть с Францией более раскрепощенно. Уверен, Лионель Месси сделает все возможное, чтобы его команда прошла в четвертьфинал. Лео - особенный игрок, который становится еще опаснее в самых ответственных матчах. Зависимость команды от его формы - это естественно. Когда в команде есть такой великий игрок, она в любом случае будет зависимой от него. Аналогичная ситуация сейчас и в сборной Португалии.

Преимущество Франции это сыгранность. Дидье Дешам давно работает с командой, все взаимодействия отточены у них до автоматизма. У них есть быстрые форварды - Мбаппе и Гризманн, великолепная полузащита с Полем Погба и отличный голкипер Уго Льорис. Но это плей-офф, и произойти может все что угодно. Все решится на поле.

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