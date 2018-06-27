Эрнан Креспо: "Сампаоли – прекрасный сумасшедший"

Экс-нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо поделился мнением об игре команды и главном тренере Хорхе Сампаоли на чемпионате мира в России. Напомним, команда вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 и сыграет против Франции.

– Мы можем играть лучше. Не провели ни одного мачта на своем уровне. Но у команды есть характер. Думаю, Франция уже начала беспокоиться. Сампаоли – сумасшедший? Прекрасный сумасшедший!, - отметил Креспо.

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