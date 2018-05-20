Эрнан Креспо: "России нужно подготовиться к тому, что от аргентинских болельщиков будет шумно"

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо выразил мнение, что болельщики южноамериканской команды создадут шумную атмосферу на чемпионате мира-2018. На прошлом чемпионате мира аргентинские болельщики в большом количестве приехали в соседнюю Бразилию. Их песня "Brasil Decime Qu Se Siente" ("Бразилия, расскажи, как ты себя чувствуешь, когда мы заправляем всем в твоем доме") стала одним из главных хитов турнира.

- Дело в том, что существует традиционное соперничество между Бразилией и Аргентиной, это понятно, - циирует ТАСС Креспо. - Что касается российского чемпионата, то я даже не знаю. Болельщики очень изобретательны, но они еще, видимо, не решили, что будут петь. Посмотрим и услышим эту песню.

Что-то они обязательно придумают. Но вам нужно подготовиться к тому, что будет очень шумно. Скучно не будет, гарантирую.

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