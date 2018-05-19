Эрнан Креспо посетил Парк футбола в Санкт-Петербурге

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо посетил Парк футбола чемпионата мира-2018 в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС. Ветеран попытался забить роботу-вратарю, но не реализовал ни одной попытки.

- В Санкт-Петербурге я никогда не был, это мой первый раз. Прекрасная погода. Мне очень нравится то, что сегодня в Парке футбола собралось столько энтузиастов, тех, кто испытывает настоящую страсть к футболу, я очень рад быть частью этого замечательного процесса и разделить этот момент с вами, - сказал Креспо. - Мы надеемся, что наша команда сможет пройти в следующую стадию досрочно по результатам первых двух матчей. Что касается Месси, то это лучший игрок в мире и было бы здорово, если бы Аргентина, наконец, выиграла чемпионат мира и это произошло бы здесь, в России. Тогда Месси еще вписал бы себя в футбольную историю как игрок сборной, выигравший чемпионат мира.

Сборная Аргентины сыграет на ЧМ-2018 в группе D с Исландией (16 июня, Москва, "Спартак"), Хорватией (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерией (26 июня, Санкт-Петербург).