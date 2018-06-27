Эрнан Креспо: "Не думаю, что фигура Сампаоли является ключевой в сборной Аргентины"

Экс-нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо, посетивший Парк футбола в Москве, поделился своим мнением о главном тренере национальной команды Хорхе Сампаоли и его будущем. Во вторник аргентинцы вырвали победу у Нигерии в заключительном матче группового турнира чемпионата мира и вышли в плей-офф, набрав всего четыре очка в трех матчах.

- Нужен сборной Сампаоли?

- Это стоит решить уже после чемпионата мира. Не думаю, что эта фигура является ключевой. Он не настолько важен. Мы наблюдали, как сборная развивалась в последние два года.

- Зависит ли от Месси сборная?

- Естественно, ведь он один из лучших игроков в мире. Это может нравиться или нет, но это просто факт. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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