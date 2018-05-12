15:23 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Эрнан Креспо: "Икарди не вызывают в сборную, потому что он не друг Месси"

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Бывший нападающий сборной Аргентины  Эрнан Креспо считает, что у форварда "Интера"  Мауро Икарди мало шансов быть вызванным в национальную команду на ЧМ-2018. По его словам, это не зависит от качества игры футболиста.

– Мы знаем, что когда мяч попадает к Икарди в чужой штрафной, это всегда гол, – цитирует Gazzetta dello Sport Креспо. – Но его не вызывают в сборную только потому, что он не друг Месси.

А "Интер" не должен продавать Икарди ни за какие деньги. Что они скажут болельщикам после продажи лучшего футболиста клуба?

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Albertozi

Спроси у Макси Лопеса,почему этого иуду не берут в сборную!!!

15:36

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