Эрнан Креспо: "Икарди не вызывают в сборную, потому что он не друг Месси"

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо считает, что у форварда "Интера" Мауро Икарди мало шансов быть вызванным в национальную команду на ЧМ-2018. По его словам, это не зависит от качества игры футболиста.

– Мы знаем, что когда мяч попадает к Икарди в чужой штрафной, это всегда гол, – цитирует Gazzetta dello Sport Креспо. – Но его не вызывают в сборную только потому, что он не друг Месси.

А "Интер" не должен продавать Икарди ни за какие деньги. Что они скажут болельщикам после продажи лучшего футболиста клуба?