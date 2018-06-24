Эрнан Гомес: "Панама в футболе – большой ребенок"

Главный тренер сборной Панамы Эрнан Гомес после матча чемпионата мира с Англией (1:6) признался, что его команде нужно много работать над своей игрой.

- Почувствовал большой подъем после того, как моя команда забила гол во втором тайме, - цитирует ТАСС Гомеса. - Сборная Панамы могла пропустить еще больше голов. Мы пытались играть, но между командами Англии и Панамы огромная разница. Англичане играли очень эффективно, если бы во втором тайме мы не стали действовать более упорядоченно, то пропустили бы больше. Мы хотели сыграть первый тайм со счетом 0:0, но не смогли, мы многому научились на чемпионате мира, но Панама в футболе - большой ребенок. У нас было три-четыре голевых ситуации, но мы не смогли реализовать свои шансы. Нам нужно существенно улучшать команду, у нас не хватает буквально всего, в том числе инфраструктуры. С точки зрения футбольных аспектов - мы не выглядели хаотично в матче со сборной Англии, но нам нужно улучшать технику, тактику и кадровую работу.

После двух игр панамцы не набрали ни одного очка. В заключительной встрече группового этапа подопечные Гомеса сойдутся со сборной Туниса 28 июня в Саранске.

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