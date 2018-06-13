Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной России в матче открытия ЧМ

В среду в Санкт-Петербурге кот-оракул чемпионата мира-2018 предсказал результат матча открытия турнира, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии.
Победителем должна была стать одна из двух мисок, из которой должен был поесть Ахилл. Выбор кота остановился на миске напротив флага сборной России.
Напомним, матч состоится 14 июня в 18.00 по московскому времени в "Лужниках". (Артем РЯБОВОЛ)
Россиянам на групповом этапе, кроме Саудовской Аравии, также предстоит сыграть с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
Россия – Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча - 14 июня в 18.00.
Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //
Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты
Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной России в матче открытия #ЧМ2018 #RUS #KSA pic.twitter.com/zJnc7ZVAGz– СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 13 июня 2018 г.
- Сборная России (футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Чемпионат мира 2018