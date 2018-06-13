Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной России в матче открытия ЧМ

В среду в Санкт-Петербурге кот-оракул чемпионата мира-2018 предсказал результат матча открытия турнира, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

Победителем должна была стать одна из двух мисок, из которой должен был поесть Ахилл. Выбор кота остановился на миске напротив флага сборной России.

Напомним, матч состоится 14 июня в 18.00 по московскому времени в "Лужниках". (Артем РЯБОВОЛ)

Россиянам на групповом этапе, кроме Саудовской Аравии, также предстоит сыграть с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Россия – Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча - 14 июня в 18.00.

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