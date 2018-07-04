Эрик Дайер: "Сильно нервничал, когда вышел бить решающий пенальти"

Полузащитник сборной Англии Эрик Дайер после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Колумбии признался, что нервничал перед исполнением решающего пенальти.

- Конечно, я сильно нервничал, когда вышел бить решающий пенальти, - цитирует "Р-Спорт" Дайера. - Я прежде не бывал в таких ситуациях. Было непросто подняться после пропущенного на третьей добавленной минуте гола, но нам удалось не поддаться панике и сохранить спокойствие.

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