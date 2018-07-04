04:41 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Эрик Дайер: "Сильно нервничал, когда вышел бить решающий пенальти"


Полузащитник сборной Англии Эрик Дайер после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Колумбии признался, что нервничал перед исполнением решающего пенальти.

- Конечно, я сильно нервничал, когда вышел бить решающий пенальти, - цитирует "Р-Спорт" Дайера. - Я прежде не бывал в таких ситуациях. Было непросто подняться после пропущенного на третьей добавленной минуте гола, но нам удалось не поддаться панике и сохранить спокойствие.

Колумбия – Англия

Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180704/1138921851.html

К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
Материалы других СМИ