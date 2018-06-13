Эрик Дайер: "Два года назад мы плохо начали Евро матчем с Россией. На ЧМ хотим стартовать с победы"

Полузащитник сборной Англии Эрик Дайер после открытой тренировки на базе в Зеленогорске вспомнил матч со сборной России на Евро-2016 (1:1). Он доволен тем, как проходит подготовка к ЧМ-2018.

– На базе здорово, вокруг лес – это прекрасно. Отель замечательный, поле тоже отличное. Нам все нравится. Мы приехали выкладываться по полной, чтобы добиться максимального результата.

– Чувствуете давление на команду?

– Тренер спокоен и уверен. Конечно, чувствуется повышенное внимание к нам со стороны болельщиков и СМИ. Но мы будем делать все, чтобы оправдать их ожидания.

– Джордан Хендерсон рядом дает интервью, вы с ним будете соперничать за место в основе в игре с Тунисом. На что готовы, чтобы выйти на поле?

– Буду делать все, чтобы попасть в состав. А дальше тренер решит, ставить меня или нет. На тренировках выкладываюсь по полной. Очень хочется сыграть в первом же матче.

– Важно начать турнир с победы?

– Два года назад мы начали очень плохо с ничьей против России. Сейчас нам очень важно победить в первой игре. (Игорь НОВИКОВ)

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