Еременко и Лысов - претенденты на Golden Boy-2018

Издание Tuttosport опубликовало расширенный список на претендентов на Golden Boy-2018. В число кандидатов вошел 19-летний полузащитник "Спартака" Сергей Еременко. Сын Алексея Еременко и брат Романа и Алексея Еременко-младшего перешел в московский "Спартак" из юрмальского в феврале 2018 года.

Также одним из кандидатов стал чемпион России-2018, игрок "Локомотива" Михаил Лысов.

В список претендентов вошел и Кильян Мбаппе, который завоевал трофей в прошлом году, а также сын главного тренера "Реала" Зинедина Зидана Лука Зидан.

Приз Golden Boy вручается изданием Tuttosport с 2003 года. Первым его обладателем стал голландец Рафаэль ван дер Варт из "Аякса".

Полностью список кандидатов выглядит следующим образом: Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль"), Карлес Алена ("Барселона"), Хосе Мария Амо ("Севилья"), Анхель Гомес ("Манчестер Юнайтед"), Мирко Антонуччи ("Рома"), Хуссем Ауар ("Лион"), Георгий Арабидзе ("Шахтер" Донецк), Хоакин Ардаис ("Антверпен"), Исмаил Аззауи ("Виллем II"), Муса Барроу ("Аталанта"), Фабиан Бенко ("Бавария"), Сандер Берге ("Генк"), Джастин Бейлоу ("Фейеноорд"), Билал Буттоба ("Севилья"), Браим Диас ("Манчестер Сити"), Лоренцо Кальегари ("ПСЖ"), Лазарь Каревич ("Барселона"), Даниэль Коллинье ("Штутгарт"), Патрик Кутроне ("Милан"), Дани Олмо ("Динамо" Загреб), Том Дэйвис ("Эвертон"), Маттейс Де Лигт ("Аякс), Абду Диакате ("Фиорентина"), Крепен Диатта ("Брюгге"), Джавайро Дилросун ("Герта"), Диого Далот ("Манчестер Юнайтед"), Мусса Дженепо ("Стандард"), Ритсу Доан ("Гронинген"), Мамаду Дукуре ("Боруссия" Менхенгладбах), Одсонне Эдуард ("Селтик"), Маркус Эдвардс ("Тоттенхэм"), Сергей ЕРЕМЕНКО ("СПАРТАК"), Закариас Фаур ("Эстер"), Франсиско Фьюлассье ("Реал"), Фил Фоуден ("Манчестер Сити"), Мамаду Фофана ("Аланьяспор"), Тимоти Фосу-Менса ("Кристал Пэлас"), Хуан Фойт ("Тоттенхэм"), Деннис Гайгер ("Хоффенхайм"), Гиоргос Яннуцос (АЕК Афины), Янис Хаджи ("Вииторул"), Ашраф Хакими ("Реал"), Кай Хавертц ("Байер"), Каллум Хадсон-Одой ("Челси"), Нанитамо Иконе ("Монпелье"), Александр Исак ("Боруссия" Дортумунд), Арнел Якупович ("Ювентус"), Деян Йовелич ("Црвена Звезда"), Херби Кейн ("Ливерпуль"), Янн Карамо ("Интер" Милан), Теун Копмайнерс (АЗ), Хан Кван Сон ("Кальяри"), Албан Лафон ("Тулуза"), Леандринью ("Наполи"), Димитрис Лимниос (ПАОК), Джастин Клайверт ("Рома"), Линкольн ("Гремиу"), Джордан Лотомба ("Янг Бойз"), Давор Ловрен ("Фортуна" Дюссельдорф), Санди Ловрич ("Штурм"), Михаил ЛЫСОВ ("ЛОКОМОТИВ"), Арне Майер ("Герта"), Деннис Ман ("Стяуа"), Ману Гарсия ("Манчестер Сити"), Файту Мауасса ("Ренн"), Мауру Жуниор ("СВ), Стефи Мавидиди ("Арсенал" Лондон), Кильян Мбаппе ("ПСЖ"), Уэстон Маккенни ("Шальке"), Ян Млакар ("Марибор"), Никола Моро ("Динамо" Загреб), Райсс Нельсон ("Арсенал" Лондон), Лукас Нмеча ("Манчестер Сити"), Мартин Эдегор ("Херенвен"), Абудкадыр Омур ("Трабзонспор"), Матей Оравец ("Спартак" Трнава), Рис Оксфорд ("Боруссия" Менхенгладбах), Педро Перрейра ("Дженоа"), Пьетро Пеллергри ("Монако"), Алехандро Посо Посо ("Севилья"), Кристиан Пулишич ("Боруссия" Дортмунд), Джефф Рейне-Аделаиде ("Арсенал" Лондон), Панайоти Ретсос ("Байер"), Руй Педру ("Боавишта"), Юсуф Сари ("Марсель"), Исмаила Сарр ("Ренн"), Маланг Сарр ("Ницца"), Борна Соса ("Динамо" Загреб), Мусса Силла ("Монако"), Антонио Мойя Вега ("Атлетико"), Идрисса Туре ("Вердер"), Дайот Упамекано ("Лейпциг"), Мусса Ваге ("Эйпен"), Крис Уиллок ("Бенфика"), Бен Вудберн ("Ливерпуль"), Рафик Зехнин ("Русенборг"), Анди Зекири ("Лозанна"), Барис Зерен ("Галатасарай"), Люка Зидан ("Реал").