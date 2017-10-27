Эндрю Дюрант: "Новая Зеландия поняла свой уровень и нашла слабые места - это должно помочь нам победить Перу"

Защитник сборной Новой Зеландии Эндрю Дюрант отметил, что его команда за четыре года сделала большой шаг вперед. Он также добавил, что сборная нашла свои слабые места, что поможет ей обыграть Перу в стыковых матчах чемпионата мира 2018 года.

– За четыре года мы сделали большой шаг вперед, – приводит официальный сайт ФИФА слова Дюранта. – Сейчас мы на голову выше себя самих четырехлетней давности. С приходом Энтони Хадсона команда с каждым матчем играет все лучше и лучше.

На Кубке Конфедераций мы получили бесценный опыт, особенно молодежь, которой выпал шанс сыграть против футбольных грандов, ведь мы обычно играем против команд из Океании. Играть с сильными командами на турнире такого масштаба – это определенно поможет нам в предстоящих матчах против Перу в ноябре. Мы многому научились. Мы поняли свой уровень и нашли свои слабые места – это должно помочь нам победить Перу.

Напомним, на Кубке конфедераций-2017 Новая Зеландия в группе с Португалией, Мексикой и Россией заняла последнее место, не набрав ни одного очка.

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