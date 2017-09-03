Эмре: "Украина заслуженно победила Турцию"

Капитан сборной Турции Эмре назвал заслуженной победу Украины в матче отборочного турнира ЧМ-2018 (0:2). После игры наставник турок Мирча Луческу раскритиковал работу арбитра и заявил, что он должен извиниться перед его командой.

- После таких игр говорить очень трудно… Соперник был лучше подготовлен и сконцентрирован, - цитирует zbirna.com Эмре. - Считаю, что Украина победила вполне заслуженно. А мы… С нашей стороны не было футбола. Но сейчас важна реакция игроков на поражение. То, что Исландия неожиданно уступила Финляндии, должно было нам помочь в турнирной борьбе. Но мы пока не сумели воспользоваться своим шансом.