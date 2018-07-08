Эмоции игроков сборной России на встрече с фанатами. Фото

Твиттер сборной России опубликовал фотоподборку после встречи с болельщиками на Воробьевых горах. Команда встретилась с поклонниками после вылета с чемпионата мира-2018. На турнире россияне дошли до четвертьфинала, где уступили Хорватии (2:2, пенальти 3:4).

"Вы не представляете, как круто было с вами встретиться! От вас идет потрясающая энергетика, она заряжает вас на новые свершения! Давайте запомним этот момент и вместе будем двигаться дальше!" - обратилась пресс-служба сборной к фанатам.

Вы не представляете, как круто было с вами встретиться! От вас идет потрясающая энергетика, она заряжает вас на новые свершения! Давайте запомним этот момент и вместе будем двигаться дальше! #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/P6Y1wGjoh7 – Сборная России (@TeamRussia) 8 июля 2018 г.

Сборная России на чемпионате мира по футболу