22:21 8 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Эмоции игроков сборной России на встрече с фанатами. Фото


Твиттер сборной России опубликовал фотоподборку после встречи с болельщиками на Воробьевых горах. Команда встретилась с поклонниками после вылета с чемпионата мира-2018. На турнире россияне дошли до четвертьфинала, где уступили Хорватии (2:2, пенальти 3:4).

"Вы не представляете, как круто было с вами встретиться! От вас идет потрясающая энергетика, она заряжает вас на новые свершения! Давайте запомним этот момент и вместе будем двигаться дальше!" - обратилась пресс-служба сборной к фанатам.

Сборная России на чемпионате мира по футболу 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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