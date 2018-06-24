Эмманюэль Пети: "Месси не лидер в отличие от Роналду"

Бывший полузащитник "Барселоны" Эмманюэль Пети считает, что Лионелю Месси в сборной Аргентины не хватает лидерских качеств. По его словам, Криштиану Роналду в сборной Португалии этим отличается.

– Месси не лидер, – цитирует Paddy Power News Пети. – В этом плане он не Роналду. Месси один из лучших игроков, но не лидер. Ему нужно проснуться. Когда все идет хорошо в "Барселоне", он просто потрясающий игрок. Мы видели его в Лиге чемпионов. Когда же все идет не так хорошо, он может исчезнуть на поле. Его больше нет. Он не бежит, а идет. Его не касается мяч. Сейчас я не вижу сборной Аргентины. Они не верят в себя, не верят друг в друга. Было жалко смотреть на них без вдохновения.

Сампаоли как тренер совершил с начала турнира множество ошибок. И с выбором состава, и с заменами. Сейчас Аргентина далека от лучших образцов своей игры. И я не удивлен. Команда и до чемпионата мира выглядела ужасно.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

Сборная России на чемпионате мира по футболу