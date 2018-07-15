Эмманюэль Макрон: "Нужно отдать должное сборной России"

Сборная России добилась отличного результата на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

- Хотел бы отдать должное вашей сборной, которая добилась великолепного успеха. Это было сделано вопреки всем прогнозам. Также хотел бы поздравить Россию с великолепной организацией чемпионата мира, - сказал Макрон.

Сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира, где уступила команде Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти). Финал турнира между сборными Франции и Хорватии состоится в воскресенье в Москве. Игра начнется в 18.00 (мск). (Илья АНДРЕЕВ)

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

Все о чемпионате мира по футболу-2018