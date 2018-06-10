Эммануль Макрон: "Франция уверена в сборной"

Президент Франции Эммануэль Макрон верит в успех сборной на ЧМ-2018. Он навещал команду во время ее подготовки к чемпионату мира.

– Я почувствовал, что команда жаждет добиться успеха, – цитирует AFP Макрона. – Дешаму удалось собрать мощный коллектив. Я очень уважаю его карьеру. Он был отличным игроком, а теперь такой же тренер. Мы верим в него. Команда должна побеждать и показывать красивую игру. У нас молодая команда, у которой впереди много побед. Страна уверена в сборной и будет поддерживать ее.