Эмир Кустурица: "Сербия может победить Бразилию, если закроет Марселу"

Известный сербский режиссер Эмир Кустурица считает, что сборная Сербии может победить Бразилию в матче группового турнира чемпионата мира-2018. В случае победы сербы выйут в плей-офф турнира, при ничьей им нужно будет надеяться, что Швейцария проиграет Коста-Рике. Поражение оставит команду за пределами плей-офф.

– Думаю, можно победить Бразилию, если закрыть Марселу. Думаю, что он самый опасный игрок, – цитирует sputnik.com Кустурицу. – Возможно, мы покажем такой же футбол, как в первом матче, когда атаковали через центр поля, а не длинными передачами.

Во второй игре мы сделали ставку на длинные мячи, которые потом возвращались в центр поля. Если Сергей (Милинкович-Савич) и Тадич выложатся по полной, и мы не будем играть на длинных передачах, может, и победим.

Сербия – Бразилия: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 21.00 (время московское)