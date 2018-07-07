Эмир Катара посетит финал ЧМ-2018 и встретится с Путиным

Посол Катара в Москве Фахад Мухаммеда аль-Аттыйя сказал, что глава государства Тамим бен Хамад Аль Тани прибудет в столицу России для посещения финала чемпионата мира. Решающий матч турнира состоится 15 июля на стадионе "Лужники".

– Визит эмира Катара в Россию запланирован, – цитирует ТАСС аль-Аттыйю. – Он посетит финальный матч чемпионата и рассчитывает на встречу с Президентом России.

Отметим, что следующий чемпионат мира пройдет в 2022 году в Катаре. Игры турнира пройдут с 21 ноября по 18 декабря.

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