Эмилиано Ригони: "Надеюсь, продолжу вызываться в сборную Аргентины, выступая за "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони надеется, что будет вызван в сборную Аргентины на чемпионат мира-2018​. Также он выразил восхищение капитаном аргентинской команды Лионелем Месси​.

– Лионель Месси - очень скромный человек, - цитирует Bobsoccer Ригони. - Хороший человек. Он лидер не только на поле, но и во всем, что происходит за его пределами. Месси – тот, кто объединяет нас всех в единый коллектив. Прекрасный капитан! И совсем не такой небожитель, каким представляют его многие.

– Вы вызывались в сборную Аргентины на недавние матчи с Россией и Нигерией. Не секрет, что уровень конкуренции в вашей национальной команде чрезвычайно высок. Как вы оцениваете свои шансы сыграть на чемпионате мира?

– Для меня вызов в сборную – большая честь. Каждый футболист, получающий приглашение, вызывается за свои игровые качества – значит, Хорхе Сампаоли считает, что я в числе других игроков готов представлять нашу национальную команду. Надеюсь, мне удастся продолжать доказывать свою состоятельность в матчах за "Зенит". Главный тренер сборной Аргентины знает, что на каждого из нас можно рассчитывать, но для того, чтобы пробиться в стартовый состав, надо быть максимально хорошим во всем.

Напомним, сегодня, 1 декабря, в Москве состоится жеребьевка чемпионата мира. Финальный турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.