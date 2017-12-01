Эмилиано Ригони: "На групповом турнире ЧМ хотелось бы сыграть со сборными, не входящими в элиту мирового футбола"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони заявил, что сборной Аргентине хочется в группе на чемпионате мира-2018​ сыграть не с самыми сильными командами. Также аргентинцы рассчитывают на победу в турнире.

– Честно говоря, не самые сильные соперники помогут нам уверенно стартовать в турнире, - цитирует Bobsoccer Ригони. - Понятно, что чем дальше мы будем проходить, тем оппоненты будут сильнее, но на групповом этапе хотелось бы встретиться со сборными, не входящими в элиту мирового футбола. Предпочтения? Внутри команды мы никогда не обсуждали, кого хотели бы видеть своими соперниками, а кого нет. Но для себя я точно определил, что с Испанией встретиться не хотел бы. С другой стороны мы отдаем себе отчет в том, что ставя перед собой самые высокие цели, с Францией, Германией, Бразилией и той же Испанией обязательно пересечемся в плей-офф.

– Задача сборной Аргентины – победа в чемпионате мира?

– Да, именно так. Аргентина всегда была и остается фаворитом чемпионатов мира. С той страстью и тем настроем, с которыми мы отдаемся игре, никакой другой задачи перед нами стоять не может!

Напомним, сегодня, 1 декабря, в Москве состоится жеребьевка чемпионата мира. Финальный турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.