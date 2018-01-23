Эмилиано Ригони: "Месси очень любит просто пообщаться, может как-то приободрить"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони в интервью пресс-службе клуба сказал, что в сборной Аргентины нельзя просто подойти к капитану команды Лионелю Месси и предложить ему сыграть в приставку. Также 24-летний игрок сине-бело-голубых отметил, что обыграл в FIFA форварда "ПСЖ" Анхеля Ди Марию.

– Мы читали, что в детстве и в молодости вам очень нравился Анхель Ди Мария, а получилось, что в сборной вы дебютировали, выйдя вместо него на замену. Символично?

– Во-первых, хочу отметить, что абсолютно непререкаемый кумир для меня – это Месси. Никто не играет на таком уровне, как он. Но Анхель Ди Мария мне всегда нравился и нравится до сих пор из-за позиции, на которой он играет. Я считаю, что это именно та позиция, именно та роль, которую я должен в идеале играть. Поэтому я посмотрел очень много матчей с ним, следил за тем, как он действует. Очень талантливый футболист. И познакомиться с ним, поиграть с ним в приставку было очень приятно. А та замена стала просто незабываемой. Такие моменты в жизни, в карьере, наполняют тебя бесконечной радостью.

– Вы или Ди Мария победили в FIFA? И кто за какую команду играл?

– Как всегда, выиграл я. На самом деле я выигрываю практически у всех – и в сборной, и когда играю с друзьями. Мало кто может сравниться со мной в FIFA. Поэтому играем в основном за сборные – Бразилии, Аргентины и другие сильные национальные команды.

– То есть у Ди Марии вы выиграли?

– Да, безусловно, особенно крупно – когда я играл за "ПСЖ", чтобы поиграть с самим Ди Марией.

– А с Месси кто-нибудь играл? И вообще можно подойти к нему и сказать: давай сыграем?

– Нет, на самом деле. Лионель – уже зрелый мужчина, а это все-таки занятие для мальчиков. Поэтому он очень любит просто пообщаться, может как-то тебя приободрить. А еще он постоянно пьет мате. Вот что я могу о нем сказать. Поэтому мы играем в основном с ребятами моего возраста.