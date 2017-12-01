Эмилиано Ригони: "Был бы очень рад финалу ЧМ-2018 Аргентина - Россия"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони заявил, что хотел бы сыграть за сборную Аргентины в финале чемпионата мира-2018 со сборной России​. Также он отметил, что в клубе из Санкт-Петербурга не обсуждали недавний товарищеский матч между аргентинцами и россиянами.

– Не прочь, чтобы в финале чемпионата мира-2018 сыграли сборные России и Аргентины, – цитирует Bobsoccer Ригони. – Повторюсь, я был бы очень рад такому финалу!

– Вы подшучивали над зенитовскими сборниками после поражения сборной России от Аргентины в недавнем товарищеском матче?

​– Нет, нет! В команде мы действительно любим пошутить, но эту тему не затрагивали. Это деликатный момент – Россия же проиграла, так что лучше не разжигать страсти! (Улыбается) Хотя с Кокориным мы пересматривали моменты этой игры и обсуждали некоторые детали.

Напомним, сегодня, 1 декабря, в Москве состоится жеребьевка чемпионата мира. Финальный турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.