Эмиль Форсберг: "Сейчас Швеция может обыграть любую команду"

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг после победы над Швейцарией в 1/8 финала ЧМ-2018 (1:0) отметил, что ему неважно, с кем играть в следующем раунде - Англией или Колумбией.

- Сейчас мы чувствуем, что можем обыграть любую команду! - признался Форсберг. - Надеюсь, так и произойдет. Неважно, с кем нам играть - с Англией или Колумбией, - в любом случае нужно будет провести топ-матч, чтобы попасть в полуфинал.

У нас есть система, которую мы создавали, и она действительно работает. Скучаем ли мы по Ибрагимовичу? Мы не думаем об этом. Златан - топ-игрок, но его сейчас здесь нет, так что не стоит и обсуждать. Меня сравнивают с ним? Он лучший игрок в истории шведского футбола! Это глупое сравнение. Я - Эмиль Форсберг, и стараюсь лишь помогать команде, чем могу. Я был рад играть вместе с ним, но поскольку его нет, ответственность на себя должны брать другие. Именно это мы с успехом и делаем. (Егор БЫЧКОВ)

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