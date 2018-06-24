10:25 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Эмиль Форсберг: "Немцы повели себя отвратительно"


Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг раскритиковал сборную Германии за поведение после матча ЧМ-2018. Немцы победили со счетом 2:1.

- Они проявили неуважение, это отвратительное поведение, - цитирует футболиста Bild. Отметим, что он выступает в Германии за "Лейпциг".

Ранее за поведение представителей команды извинился Немецкий футбольный союз. Сообщалось, что представители тренерского штаба позволили себе эмоциональную реакцию и жесты в адрес шведов.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Германия - Швеция

 

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http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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