Эмиль Форсберг: "Чемпионат мира в России просто фантастический, мне здесь все нравится"

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг после победы в матче 1/8 финала чемпионата мира над Швейцарией (1:0) отметил, что команде удалось выполнить установку, выбранную до игры. По его словам, турнир в России просто замечательный.
- Что можете сказать после победы?
- Потрясающе подготовились к игре и не менее потрясающе сыграли.
- Как вам атмосфера на стадионе?
- Знаете, а мне очень нравится играть на петербургском стадионе! Сперва тут я за "Лейпциг" прошел "Зенит", а теперь победил со сборной. Но вообще в России мне везде нравится. Чемпионат мира в России просто фантастический! Мне здесь нравится абсолютно все.
- За счет чего удалось переиграть швейцарцев?
- В первую очередь мы очень здорово сыграли как команда. Каждый из нас знал что делать и выполнял установку, которую мы выбрали. (Артем РЯБОВОЛ)
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