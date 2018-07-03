Эмиль Форсберг: "Большой успех. Слезы наворачиваются"

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг на пресс-конференции после победы в матче 1/8 финала чемпионата мира над Швейцарией (1:0) отметил, что очень рад выходу команды в следующий раунд. Для скандинавов это первое попадание в четвертьфинал с 1994 года. Форсберг забил единственный гол.

– Большой успех, – начал Форсберг. – Я горд тем, что мы выиграли. Слезы наворачиваются. Надеюсь, что все в Швеции гордятся. Мой жест после гола? Это для жены. Важно верить в то, что мы делаем. Мы знаем, что может быть очень хороши и в защите и в атаке. Мы в четвертьфинале. Наша работа не напрасна. Нужно быть терпеливыми и понимать, что успех возможен. Потрясающее ощущение – выйти в четвертьфинал. Это подталкивает нас к еще большим результатам. (Гоша ЧЕРНОВ)

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