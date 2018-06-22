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Эмануэль Маммана - о поражении сборной Аргентины: "Для нас это очень грустный день"


Аргентинский защитник "Зенита"  Эмануэль Маммана признался, что расстоен вчерашним поражением своих соотечественников. Аргентина проиграла Хорватии в матче группового этапа чемпионата мира со счетом 0:3.

В Аргентине поражения национальной сборной воспринимаются очень тяжело, - сказал Маммана в интервью пресс-службе "Зенита". - Переживает вся страна, каждый аргентинец и аргентинка. Для нас это очень грустный день. Будем надеяться, что Исландия не выиграет и каким-то образом мы все-таки проберемся дальше, хотя это и маловероятно.

Он также отметил, что считает нападающего Лионеля Месси игроком высочайшего уровня.

Вообще, аргентинские болельщики очень любят покритиковать, причем даже Месси. Когда проигрывает национальная сборная, то критика в первую очередь нацелена на него. Так что он как лидер принимает весь удар на себя. Мы, его друзья и партнеры по команде, должны его поддерживать. Мы радуемся, что у нас есть футболист высочайшего уровня, - сказал Маммана.

Аргентина выступает в группе D. Ей предстоит встретиться с командой Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-06-22-emanuel-mammana-vrachi-skazali-chto-ya-smogu-vernutsya-v-sentyabre.htm

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