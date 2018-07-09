Эмануэль Маммана: "Месси управлял сборной? Это ложь, Лео приписываются небылицы"

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана рад тому, что сборная Аргентины на чемпионате мира одержала победу на домашней арене его клуба – стадионе "Санкт-Петербург". "Альбиселесте" на турнире в России вылетели на стадии 1/8 финала, уступив Франции (3:4). Единственной для южноамериканцев стала победа над Нигерией (2:1).

– Вылет Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира – это национальная трагедия?

– Очень больно видеть поражение нашей сборной – не только для меня, для всех аргентинцев. Я мечтал, что Аргентина и Месси возьмут Кубок, потому что Лео заслужил эту награду. Но, как я уже говорил, таков футбол, ничего в нем не дается легко. Впереди еще множество больших турниров – в следующем году Кубок Америки в Бразилии, нужно забыть о грусти, готовиться и победить, чтобы порадовать аргентинских фанатов.

– Было много разговоров, что не Сампаоли, а Месси управлял командой.

– Это ложь, я уверен. Неудачи случаются со всеми, а Лео приписываются подобные небылицы, потому что за каждым его движением следит весь мир. Многие желают ему зла, вот и сочиняют эти выдумки, чтобы у сборной были проблемы.

– Аргентина одержала всего одну победу на турнире – в Санкт-Петербурге. Партнеры по сборной что-то сказали вам про стадион "Зенита"?

– Мне приятно, что город, в котором я играю, увидел победу моей сборной. Это приятное воспоминание, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы успешных результатов было больше. Из того, что я слышал от знакомых, могу судить, что аргентинским футболистам понравились все российские стадионы, на которых они играли, но с ареной "Санкт-Петербург" теперь связаны еще и победные эмоции.

– Может быть, Аргентине было бы лучше без Месси?

– Единственное, что я могу сказать тем, кто так считает – вы серьезно думаете, что не нужно звать в сборную лучшего игрока планеты? Нет такой команды в мире, которая не хотела бы видеть Месси в своих рядах. В Аргентине многие критикуют Лео, но я не понимаю, как можно плохо отзываться о человеке, выигравшем столько титулов, индивидуальных и командных, и у которого еще столько возможностей привести нашу сборную к победам. Надеюсь, весь этот негатив обходит Месси стороной, и он не видит и не слышит того, что о нем говорят. (Егор БЫЧКОВ)

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