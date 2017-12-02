Эмануэль Маммана: "Было бы здорово сыграть на чемпионате мира в России, но у Аргентины и так много хороших защитников"

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что он хотел бы попасть в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира-2018. При этом, по его словам, в составе национальной команды есть много других хороших игроков линии обороны.

Напомним, вчера состоялась жеребьевка чемпионата мира-2018. Сборная Аргентины попала в группу D, ее соперниками станут Исландия, Хорватия и Нигерия.

– Кого из нападающих, против которых вы играли, сложнее всего остановить?

– Назову тех, которым я противостоял в чемпионате Франции: Балотелли, Мбаппе, Фалькао. Это совершенные игроки – они сочетают в себе все лучшие качества: скорость, технику, силу, выбор позиции. И главное – они бомбардиры, с ними всегда нужно быть начеку, если хочешь, чтобы они ушли с поля без гола.

– В сборной Аргентины пример для вас – Месси или все же игроки обороны Маскерано, Отаменди?

– Они все прекрасные футболисты, и для меня честь быть с ними в одной команде. Наверное, я назову все же Месси, потому что это лучший игрок мира. На тренировках я порой забываюсь и восхищаюсь его игрой.

– Насколько принципиально для вас приехать на чемпионат мира в Россию? Для вас будет ударом, если этого не случится?

– Думаю, восприму это спокойно. Понимаю, что я молод и все еще впереди. Конечно, было бы здорово попасть в итоговый состав, но у нас много хороших центральных защитников, кроме меня.