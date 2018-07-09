Эмануэль Маммана: "Был удивлен видеть Россию в четвертьфинале ЧМ"

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана в интервью "СЭ" сказал, что после вылета сборной Аргентины на чемпионате мира он поддерживал Россию. Разговор состоялся до поражения команды Станислава Черчесова от Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти).

– Признаюсь честно – сперва был удивлен видеть сборную России в четвертьфинале чемпионата мира, не ожидал, что ваша команда, пусть и с хорошими игроками, пройдет так далеко. Этот турнир вообще довольно необычный, потому что много сильных сборных уже завершили борьбу за медали. К огромному моему сожалению Аргентина тоже вылетела, но от этого интерес к турниру не пропал. Думаю, Кубок возьмет Бельгия или Россия: у бельгийцев потрясающая команда и отличные игроки. Россия играет дома – я играю в "Зените" и желаю вашей сборной и ребятам пройти максимально далеко. Так что, раз уж Аргентине не стать чемпионом, надеюсь, это удастся сделать России. (Егор БЫЧКОВ)

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