Эльмир Набиуллин: "Думаю, выход в плей-офф - не предел для сборной России"

После медосмотра, связанного с окончанием отпуска защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин прокомментировал результат матча-открытия чемпионата мира, в котором сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. По словам Набиуллина, такая победа должна раскрепостить команду.

-Как провели отпуск?

-Прошел хорошо, не быстро и не медленно. Успел слетать на Кипр.

-У "Зенита" появился новый тренер. Для вас это новый шанс?

-Да, конечно. Он долго до этого работал в структуре "Зенита".

-Будучи игроком "Рубина", пересекались с Семаком-футболистом?

-Тогда я был еще очень юн и только смотрел, как он играет.

-После ухода вашего конкурента Кришито не было разговора о том, что ставка теперь на вас?

-Нет, такого разговора не было. Но я буду доказывать своей игрой, что достоин этого места.

-Какие впечатления от вчерашнего матча, смотрели?

-Конечно, смотрел. Правда, только первый тайм, потому что в семь вечера был самолет. Приезжаю, смотрю счет - 5:0, здорово. Главное чтоб не расслаблялись.

-Перемена настроения болельщиков поможет команде?

-Думаю, ребятам это очень поможет и взбодрит. Такой крупный счет, это раскрепощает. Думаю, все будет нормально.

-Выход в плей-офф - предел для сборной России или она способна на большее?

-Думаю, это не предел для сборной, - сказал Набиуллин. (Артем РЯБОВОЛ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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