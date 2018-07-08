00:42 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Елизавета Туктамышева: "Никогда не любила футбол, но после шикарной игры нашей сборной не могла не увлечься"


Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поблагодарила сборную России по футболу за выступление на чемпионате мира-2018. Россияне дошли до четвертьфинала, где уступили Хорватии (2:2, пенальти - 3:4).

"Вообще никогда не любила футбол, но после этого чемпионата мира и, конечно же, шикарной игры нашей сборной, я не могла не увлечься им! И думаю, я далеко не единственная! Спасибо за красивый футбол! Спасибо за достойную игру! Это были незабываемые эмоции!" - написала Туктамышева в Инстаграме.

Россия - Хорватия

Сборная России на чемпионате мира по футболу 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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