Элиша Леви: "Израиль боится проиграть Лихтенштейну, Испании - нет"

Главный тренер сборной Израиля Элиша Леви подчеркнул, что его подопечные не боятся проиграть Испании в матче отборочного турнира ЧМ-2018. Игра состоится 9 октября. Испания уже обеспечила себе выход в финальную стадию турнира, Израиль же лишился шансов побороться даже за "стыки".

- Я не боюсь поражения, - цитирует AS Леви. - Мы боимся проиграть Лихтенштейну, но не Испании. Игроки собираются показать свой максимум, и есть шанс навязать борьбу, если мы не будем думать о возможном поражении.

Испания - лучшая команда мира. Это праздник для зрителей, которые смогут ее увидеть. Если мы победим, то будем самыми счастливыми в мире.