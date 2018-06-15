Елена Вяльбе: "Вся лыжная сборная в шоке от победы России 5:0"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила высокий спрос на футбол у лыжников сборной России, которые в эти дни проводят сборы в Эстонии.

– Нахожусь на учебно-тренировочном мероприятии в городе Отепя, где мы проводим традиционный сбор, – отметила в интервью Team Russia Елена Вяльбе. – Приехала вся лыжная команда – более ста человек, и все вчера смотрели футбол. Здесь работают два российских телеканала, но матч Россия – Саудовская Аравия показали также эстонские каналы – русскоязычный и еще два, вещающих на эстонском языке. Они транслировали и церемонию открытия с выступлением Владимира Владимировича Путина.

– Что думаете о результате 5:0?

– Фантастика! Все в шоке. Надеялись, что наши выиграют, но при этом думали: "Хорошо бы хоть один гол забили". Доктор Антон Коробейников, правда, до игры предсказывал счет 3:0. Делали ставки – и кто-то именно такой результат указал. Но чтобы было 5:0, конечно, никто не ожидал.

Радовались, что Дзюба вышел на замену и гол забил. У нас тут много почитателей "Спартака", некоторые с 60-х годов за него болеют.

– Вообще-то фанаты "Спартака" этого нападающего, перешедшего в "Зенит", недолюбливают.

– Это их дело. Лично мне все равно, откуда игрок – из Казани или с Кубани. К ярым болельщикам футбола не отношусь, смотрю только чемпионаты мира и Европы, а потому в ходе репортажа много новых для себя фамилий услышала.

– Симпатизируете ли вы на чемпионате мира каким-нибудь зарубежным сборным?

– Зачем они мне нужны? Если бы продолжал играть Зинедин Зидан, болела бы за него, потому что для меня он лучший футболист на все времена. Он и как тренер себя очень ярко проявил. Сожалела, что он ушел из "Реала". Может, правда, в Россию теперь работать приедет.

Если бы в турнире участвовала Италия, болела бы за нее. Люблю эту страну, в которой у меня много друзей, каждый год езжу в нее отдыхать. Через два дня туда собираюсь. Там по телевизору и буду смотреть матчи чемпионата мира.

Так или иначе, для меня это самый грандиозный после Олимпийских игр спортивный праздник, который объединяет и сплачивает людей. Замечательно, что к нему в нашей стране создана новая инфраструктура. Когда бы еще современные стадионы появились в Нижнем Новгороде или Саранске? Виталия Мутко критикуют со всех сторон, я же считаю, что это во многом его заслуга. Уверена, что Россия прекрасно проведет чемпионат, так что он надолго останется в памяти людей. Мы по-другому не умеем.