Елена Вяльбе: "Для меня Зинедин Зидан лучший футболист на все времена"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призналась в симпатии к Зинедину Зидану, а также рассказала, что, если бы играла сборная Италии, она поддерживала бы ее.

Напомним, итальянцы не смогли пробиться на чемпионат мира, уступив шведам по сумме двух стыковых матчей 0:1, 0:0.

- Симпатизирую ли на чемпионате мира зарубежным сборным? Зачем они мне нужны? Если бы продолжал играть Зинедин Зидан, болела бы за него, потому что для меня он лучший футболист на все времена, - приводит официальных сайт олимпийских команд России Вяльбе. - Он и как тренер себя очень ярко проявил. Сожалела, что он ушел из "Реала". Может, правда, в Россию теперь работать приедет. Если бы в турнире участвовала Италия, болела бы за нее. Люблю эту страну, там у меня много друзей, каждый год езжу туда отдыхать. Через два дня туда собираюсь. Там по телевизору и буду смотреть матчи чемпионата мира.

Зидан и как тренер, и как игрок выиграл множество командных титулов, в том числе становился чемпионом мира и Европы в составе сборной Франции.