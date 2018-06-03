Ельцин Техеда помог Коста-Рике разгромить Северную Ирландию

Коста-Рика разгромила Северную Ирландию в товарищеском матче - 3:0. Костариканцы продолжают подготовку к чемпионату мира-2018.
Товарищеский матч
Коста-Рика - Северная Ирландия - 3:0 (1:0)
Голы: Венегас, 30 (1:0). Кэмпбелл, 46 (2:0). Кальво, 66 (3:0).
Коста-Рика: Навас (Морейра, 35), Овьедо, Дуарте (Кальво, 46), Акоста, Гамбоа (Смит, 64), Гонсалес (Уостон, 73), Борхес (Техеда, 64), Гусман, Венегас (Матаррита, 70), Кэмпбелл, Колиндрес.
Северная Ирландия: Карсон (Хазард, 73), Хьюз, Дж.Эванс (Томпсон, 85), Маколи, Каткарт (Маккалох, 73), Ходсон (К.Маклафлин, 60), Макнэйр, Магеннис (Р.Маклафлин, 60), К.Эванс, Даллас, Бойс (Маккартан, 39).
Судья: Герреро (Мексика).