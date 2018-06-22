Ельцин Техеда: "Это непростой день для костариканского футбола"

Полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда после поражения от Бразилии (0:2) сказал, что матч был сложным, но команда играла на победу. Игрок, названный в честь первого президента России Бориса Ельцина, подчеркнул, что его команда держалась весь матч.

- Это был сложный матч и непростой день для костариканского футбола, - начал Ельцин, - но впереди у нас матч против Швейцарии, в котором мы обязаны побеждать. В первом матче команда искала свою игру, но проиграла. Сегодня мы пытались выиграть у Бразилии, понимали, что в футболе нет ничего невозможного, держались 90 минут, но пропустили в концовке. Мне очень понравилось на чемпионате мира, хоть я и вышел на поле всего на 10 минут. Хочу сыграть больше - посмотрим, что будет в следующей игре. (Егор БЫЧКОВ)