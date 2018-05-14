Ельцин едет в Россию. Коста-Рика огласила заявку на ЧМ-2018

Сборная Коста-Рики огласила заявку на чемпионат мира-2018. В нее вошли шесть игроков национального чемпионата и 17 легионеров. В число 23 футболистов вошел и хавбек "Лозанны" Ельцин Техеда, названный в честь первого президента России Бориса Ельцина.

Вратари: Кейлор Навас ("Реал", Испания), Парик Пембертон ("Алахуэленсе"), Леонель Морейра ("Эредиано").

Защитники: Кристиан Гамбоа ("Селтик", Шотландия), Ян Смит ("Норчепинг", Швеция), Рональд Матаррита ("Нью-Йорк Сити", США), Брайан Овьедо ("Сандерленд", Англия), Оскар Дуарте ("Эспаньол", Испания), Джанкарло Гонсалес ("Болонья", Италия), Франсиско Кальво ("Миннесота Юнайтед", MLS), Кендалл Уостон ("Ванкувер Уайткэпс", MLS), Джонни Акоста ("Агилас", Колумбия).

Полузащитники: Давид Гусман ("Портленд Тимберз", MLS), Ельцин Техеда ("Лозанна", Швейцария), Сельсо Борхес ("Депортиво", Испания), Рэндалл Асофейфа ("Эредиано"), Родни Уоллас ("Нью-Йорк Сити", MLS), Брайан Руис ("Спортинг", Португалия), Даниэль Колиндрес, Кристиан Боланьос (оба - "Саприсса").

Нападающие: Хоан Венегас ("Саприсса"), Джоэл Кэмпбелл ("Бетис", Испания), Марко Уренья (ФК "Лос-Анджелес", MLS).

Коста-Рика на ЧМ-2018 сыграет в группе с Сербией (17 июня, Самара), Бразилией (22 июня, Санкт-Петербург) и Швейцарией (27 июня, Нижний Новгород).

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей