Эль-Ненни вернулся к полноценным тренировкам

Полузащитник сборной Египта по футболу Мохамед Эль-Ненни полностью восстановился после травмы лодыжки, сообщает Goal. 25-летний египтянин получил травму 22 апреля в матче 35-го тура АПЛ против "Вест Хэма" (4:1) и покинул поле на носилках.

Сегодня, 31 мая, полузащитник приступил к полноценным тренировкам и, как ожидается, сможет принять участие в завтрашнем товарищеском матче египтян против Колумбии.

Эль-Ненни играет за сборную Египта с 2011 года, в составе национальной команды он провел 59 матчей и забил 5 голов.

На чемпионате мира "фараоны" сыграют в группе А с командами Уругвая (15 июня), России (19 июня) и Саудовской Аравии (25 июня).

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