Эль-Ненни поиздевался над Санчесом, оставшимся без ЧМ-2018

Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эль-Ненни пошутил над партнером по команде Алексисом Санчесом, чья сборная Чили не вышла на чемпионат мира-2018. Сборная Египта, цвета которой защищает Эль-Ненни, попала в финальную стадию турнира впервые с 1990 года и сыграет в одной группе с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.

"Кто едет со мной в Россию? Езил, Мустафи, Жиру, Ляказетт, Косьельни, Бельерин, Начо Монреаль, Оспина... Прости, дружище Санчес, для тебя места не нашлось", - написал Санчес в своем Твиттере, опубликовав фото в электрокаре.