Эль-Ненни поиздевался над Санчесом, оставшимся без ЧМ-2018

Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эль-Ненни пошутил над партнером по команде Алексисом Санчесом, чья сборная Чили не вышла на чемпионат мира-2018. Сборная Египта, цвета которой защищает Эль-Ненни, попала в финальную стадию турнира впервые с 1990 года и сыграет в одной группе с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.
"Кто едет со мной в Россию? Езил, Мустафи, Жиру, Ляказетт, Косьельни, Бельерин, Начо Монреаль, Оспина... Прости, дружище Санчес, для тебя места не нашлось", - написал Санчес в своем Твиттере, опубликовав фото в электрокаре.
Who will come with me Russia🏆🏆 😄😁@MesutOzil1088 @MustafiOfficial @_OlivierGiroud_ @LacazetteAlex @6_LKOSCIELNY @HectorBellerin @_nachomonreal @D_Ospina1– Mohamed ELNeny (@ElNennyM) 30 декабря 2017 г.
sorry my friend Sanchez There is no place for you 😜😁😁@Alexis_Sanchez pic.twitter.com/LftdGE9AJn
- Сборная России (футбол)
- Месут Езил
- Арсенал Лондон
- Сборная Египта
- Сборная Чили (футбол)
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Алексис Санчес
- Лоран Косьельни
- Оливье Жиру
- Шкодран Мустафи
- Александр Ляказетт
- Эктор Бельерин
- Начо Монреаль
bvb1987
Косьельник)
21:54 30 декабря