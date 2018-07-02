El Mundo: "Испания проиграла в "русскую рулетку". Она не переборола одного из самых слабых соперников за всю историю ЧМ"

Ежедневная испанская газета El Mundo назвала поражение национальной команды от сборной России (1:1, 3:4 по пенальти) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 игрой в "русскую рулетку".

Издание отмечает, что "красная фурия" "не переборола одного из самых слабых соперников за всю историю турнира".

"Испания не смогла переиграть более слабую команду. У нее не было ни души, ни сил, чтобы перебороть одного из самых слабых соперников за всю историю турнира.



Все завершилось серией пенальти – "русской рулеткой". Испания никогда не должна была доводить дело до пенальти.



Сборная – как старый аристократ, который пережил революцию, но не может приспособиться к новой реальности. Испанцам нужно гордиться прошлым, но забыть о нем, - пишет El Mundo.

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