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El Mundo: "Испания проиграла в "русскую рулетку". Она не переборола одного из самых слабых соперников за всю историю ЧМ"

Главный тренер сборной Испании Фернандо ЙЕРРО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Главный тренер сборной Испании Фернандо ЙЕРРО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Ежедневная испанская газета El Mundo назвала поражение национальной команды от сборной России (1:1, 3:4 по пенальти) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 игрой в "русскую рулетку".

Издание отмечает, что "красная фурия" "не переборола одного из самых слабых соперников за всю историю турнира".

"Испания не смогла переиграть более слабую команду. У нее не было ни души, ни сил, чтобы перебороть одного из самых слабых соперников за всю историю турнира.

Все завершилось серией пенальти – "русской рулеткой". Испания никогда не должна была доводить дело до пенальти.

Сборная – как старый аристократ, который пережил революцию, но не может приспособиться к новой реальности. Испанцам нужно гордиться прошлым, но забыть о нем, - пишет EMundo.

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