Эктор Купер: "Возможно, Салах был ограничен физически, но в матче с Россией он был хорош"

Главный тренер команды Египта Эктор Купер прокомментировал игру нападающего Мохамеда Салаха в матче группового этапа чемпионата мира против сборной России​ (1:3).

– Как оцениваете форму Салаха? Он играл на 100 процентов?

– Никто не может отрицать значения Мо Салаха в нашей команде. Что случилось бы, если бы он был в лучшей форме, сложно сказать. Он хорошо себя чувствовал сегодня, был в форме. Никто не может сказать, что он не важен для команды. Но за одним или двумя блестящими игроками должна быть команда. Я горд, потому что команда была. Может, мы играли недостаточно решительно, но стоит отметить хорошую работу, проделанную после 28 лет, за которые Египет не участвовал в чемпионатах мира.

– Считаете ли вы, что Салах был в 100-процентной форме? Он играл неплохо, но на 100 ли процентов?

– Когда мы говорим о ста процентах, необходимо изучать медицинскую сторону дела. Медики мне сказали, что он хорошо себя чувствует. Но ему пришлось тренироваться индивидуально, он не работал с командой. Может, это сыграло свою роль, и его физическая форма была ограниченной. И если меня спрашивают, что было бы, если бы он не получил травму в финале Лиги чемпионов – у него было бы три лишних недели, чтобы тренироваться вместе с командой. Но, думаю, он сегодня был хорош.

Матч против России стал для Салаха первым после финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Реал" (1:3, 26 мая), в котором он, выступая за английский клуб, получил травму. В следующем матче мирового первенства египетская команда сыграет с Саудовской Аравией (25 июня, Волгоград). (Игорь РАБИНЕР)