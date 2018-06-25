Эктор Купер: "В отставку подавать не собираюсь"

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер заявил, что не собирается заявлять об отставке после ЧМ-2018. Сегодня его команда уступила Саудовской Аравии (1:2).

- Отставка? У меня есть контракт до конца чемпионата мира, посмотрим, что будет дальше, но об отставке я не заявляю, - цитирует тренера "Р-Спорт". - Две встречи (с представителями Египетской футбольной ассоциации) по новому контракту уже были, будет еще одна. Но пока нет решения.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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