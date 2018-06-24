Эктор Купер: "Сборная России – команда-сюрприз на чемпионате мира"

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер заявил, что на чемпионате мира-2018 его удивила игра национальной команды России. Египтяне проиграли сборной России со счетом 1:3 во втором туре группового этапа.

- Нужно отдать должное сопернику, потому что они сыграли по своим возможностям, - приводит ТАСС слова Купера. - Мы поняли это лишь в конце матча, но большинство из того, что мы делали - было хорошо. Мы играли с хорошим соперником, которого поддерживают местные болельщики. И в этой атмосфере мы проявили себя хорошо, но было несколько минут, когда мы потеряли баланс, потеряли свою силу. Сборная России - команда-сюрприз на чемпионате мира, она победила в двух матчах. Являются ли россияне претендентами на титул? Если посмотреть на фаворитов, насколько они сложно набирают здесь очки, те же Аргентина, Германия и Бразилия, то им приходится вкладывать очень большие усилия. Но в любом случае у России сейчас очень хорошие завоеванные позиции.

Напомним, египтяне потеряли шансы на выход в плей-офф. Им осталось провести последний матч на турнире – 25 июня подопечные Купера встретятся с Саудовской Аравией в Волгограде.